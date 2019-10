Sharon Stone: il mio periodo più bello? I 40 anni!

Sharon Stone è stata scelta dal magazine Allure per la sua copertina del numero di novembre. A 61 anni compiuti, la Stone è davvero bellissima, simbolo di una fascino consapevole, che cresce con l'età invece che affievolirsi.

La Stone rivela anche che «Il mio corpo mi piace molto di più adesso... Quando ero più giovane, tutti mi dicevano cosa non andava nel mio corpo. Mentre giravo Basic Instinct avevano assunto un truccatore, mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito...».

L'attrice non ha dubbi su quali siano stati gli anni migliori della sua vita, i 40: «A 40 anni a Hollywood non si lavorava, se eri una donna.... Ero già madre di tre figli a anche se nessuno voleva uscire con me perché nessuno vuole uscire con una donna che ha dei bambini piccoli, è stato un periodo bellissimo per me, di riconciliazione e cambiamento...».

Nell'intervista, Sharon Stone ha anche parlato dell'emorragia cerebrale che la colpì nel 2001 (e che le costò due anni di riabilitazione per tornare a camminare e parlare). Un periodo sofferto, che però le ha permesso «di vedere ciò che è veramente importante nella mia vita».

(Foto Getty Images)