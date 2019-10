James Bond, per “No Time To Die” sono stati girati tre finali diversi

Il nuovo film con protagonista l’agente segreto più famoso del cinema, James Bond, arriverà nelle sale ad aprile 2020. Si intitolerà “No Time To Die” e sarà l’ultimo capitolo con l’attore Daniel Craig nei panni dell’agente 007. Forse è anche per questo che c’è molta curiosità sulla trama della pellicola e sono in tanti che cercano di saperne di più per poter pubblicare qualche anticipazione.

Proprio per evitare spoiler, però, la produzione avrebbe preso una decisione estrema: secondo quanto riferito dal Mirror, infatti, sarebbero stati girati ben tre finali diversi del film con lo scopo di evitare che si diffondano particolari sul finale.

«Tutti sono all’oscuro – ha rivelato una fonte dell’entourage della produzione al quotidiano britannico – la segretezza è alle stelle». Sembra che persino Daniel Craig non sappia quale dei tre finali sarà quello definitivo. L’unica persona a saperlo è il regista Cary Fukunaga, anche perché probabilmente è stato proprio lui a stabilirlo.

Nel frattempo si rincorrono le più svariate ipotesi: secondo alcune fonti James Bond potrebbe essere ucciso e in seguito sostituito da una figura femminile; secondo altre voci, invece, l’agente 007 potrebbe lasciare l’M16 e volare in Giamaica per continuare la sua vita in serenità e senza più missioni da compiere. Per conoscere davvero come andrà a finire la storia, però, non si può fare altro che attendere l’arrivo del film al cinema.

(Photo Credits: Getty Images)