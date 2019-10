34 anni fa usciva al cinema “Ritorno al futuro”: ecco 5 curiosità sulla trilogia

Alzi la mano chi non ha mai visto “Ritorno al futuro”. Nessuno, vero? Impossibile infatti non essere fan dei protagonisti Marty McFly e Doc, due personaggi unici che sono ormai delle vere e proprie icone. Era il 18 ottobre 1985, esattamente 34 anni fa, quando nelle sale italiane usciva il primo capitolo di una delle trilogie più apprezzate di sempre (negli Stati Uniti il film era uscito il 3 luglio).

Il successo dei film della saga "Ritorno al futuro", girati da Robert Zemeckis, non ha né confini né tempo. Pensate che ancora oggi quando vengono ritrasmessi in tv riscuotono un buon successo di pubblico, cosa che capita solo con i film cult.

Ma sapete che vi sono diverse curiosità che riguardano la trilogia di “Ritorno al futuro”? Noi abbiamo deciso di svelarvene 5.



1. Marty McFly e Doc dovevano essere interpretati da attori diversi

Tutti sappiamo che sono Michael J.Fox e Cristopher Lloyd a interpretare i due protagonisti della trilogia, ma all’inizio le cose andarono diversamente. Il produttore Neil Canton infatti voleva John Lithgow a vestire i panni di Doc Brown: l’attore però all’epoca era impegnato e così la parte andò a Lloyd. Discorso diverso per Michael J.Fox: Zemeckis lo voleva assolutamente sul set, ma a quel tempo l’attore era oberato di impegni e così fu scritturato Eric Stoltz. All’improvviso però J. Fox si rese disponibile e Stoltz fu messo da parte.



2. La scena dell’orologio

La scena finale del primo capitolo si svolge sotto un orologio diventato leggendario: al’inizio però l’idea era quella di girarla su un sito di test nucleari in Nevada e prendere come spunto un’esplosione atomica, che avrebbe così fornito l’energia necessaria per il viaggio della DeLorean.



3. Il Lone Pine Mall

Quando Marty si reca nel passato si nota il centro commerciale Twin Pines Mall. Nel 1955 però rompe uno dei due pini sul luogo dove poi sarebbe stato costruito il mega negozio, che così negli anni Ottanta viene battezzato Lone Pine Mall.



4. La DeLorean DMC-12

L’auto fu scelta da Zemeckis e Gale in quanto aveva un aspetto futuristico e soprattutto le porte ad ali di gabbiano. Non ebbe successo nelle vendite, ma grazie al film divenne una sorta di mito.



5. L'approvazione di Ronald Reagan

Una notizia curiosa riguarda l’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan: quando Doc Brown nel 1955 viene a sapere che negli anni Ottanta il presidente è Reagan rimane scioccato. All’epoca si pensava che questa gag non sarebbe piaciuta al politico repubblicano, ma il presidente rimase molto divertito dalla scena.

