Richard Gere riceverà le Chiavi di Firenze per il suo impegno umanitario

Richard Gere sta per ricevere le Chiavi della città di Firenze, come riconoscimento per l'impegno profuso nella difesa dei diritti umani,"come ha dimostrato lo scorso agosto quando si è recato a Lampedusa".

Questa estate l'attore si è recato a Lampedusa ed ha trascorso mezza giornata a bordo della Ong Open Arms ormeggiata a largo, consegnando viveri e altri beni di prima necessità ai 160 migranti salvati in diverse operazioni e ascoltando le loro storie. Scendendo dalla nave Gere ha dichiarato: «Hanno tutti toccato il mio cuore. Hanno storie incredibili, vengono da un inferno vero e proprio", aggiungendo: «Dopo questa esperienza farò ancora di più».

L'impegno dell'attore nella difesa dei diritti umani non è certamente cominciato con l'episodio di Lampedusa. Nel tempo Richard Gere ha sostenuto diverse campagne a favore dell'indipendenza del Tibet, si è apertamente schierato contro l'operato del governo della Cina, ha frequentato rifugi per conoscere le condizioni dei senzatetto e per raccontare le storie dei veri homeless della Grande Mela, ha messo all'asta la sua preziosa collezione di chitarre per finanziare la costruzione di ospedali e scuole in tutto il mondo e finanziato fin dagli Anni Ottanta la ricerca contro l'AIDS.

Oggi l'attore hollywoodiano ha all'attivo più di 50 film, ha vinto un David di Donatello, un Emmy Awards, un Golden Globe e si è aggiudicato nel corso degli anni tantissimi riconoscimenti alla carriera. Un curriculum che dimostra il suo sincero interesse per le cause umanitarie, al di là di qualsiasi scopo "pubblicitario".

La cerimonia, in programma per il prossimo lunedì 14 ottobre, si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza del consiglio comunale. Sarà il sindaco Dario Nardella a consegnare all'attore hollywoodiano una copia esatta delle chiavi delle antiche porte della città.

(Credits photo: GettyImages)