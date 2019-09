Leonardo DiCaprio. Ecco perché ci piace sempre così tanto

Oltre 20 anni di carriera e Leonardo DiCaprio continua ad essere al primo posto nel cuore di milioni di fan.

Che sia più grasso o più magro, che indossi uno smoking o abiti trasandati, Leo piace. Anno dopo anno, film dopo film. E non è un caso.

La psicologia è intervenuta a spiegare perché Jack di Titanic sia diventato una star e un amore intramontabile.

Il primo motivo è la legge universale secondo la quale i primi amori non si dimenticano e così neanche quelli cinematografici.

La mente associa sentimenti, emozioni e persone in base al periodo che stiamo vivendo, quindi se avete sperato fino all'ultimo che Rose ritrovasse il suo Jack dopo il naufragio del Titanic, la nostalgia vi farà trovare sempre un posto nel cuore per Leo.

Un'altra legge universale: il vino più invecchia, più piace. Per Leonardo DiCaprio funziona nello stesso modo.

La sicurezza e la padronanza di sé e del proprio ruolo che mostra sul set ha un incontrastabile effetto calamita, il sorriso pulito e il viso da eterno bravo ragazzo, fanno il resto.

Inoltre, nel corso della sua carriera lo abbiamo visto crescere, quindi ormai il suo aspetto ci appare come quello di un amico che conosciamo da sempre.

Il bel visino ha senza dubbio un ruolo importante, ma la crescita di Leonardo è evidente anche e soprattutto sul piano professionale. Quando nel 2016 ha (finalmente) ricevuto l’Oscar come miglior attore per The Revenant, per noi è stato il coronamento dell'attesa di una serie di Oscar che già gli avremmo dato da anni.

Gli occhi incantati di Kate Winslet e l'effetto nostalgia sono stati solo la ciliegina sulla torta.