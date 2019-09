Il Diavolo veste Prada diventa un musical. Con le canzoni di Elton John

Il celebre film "Il Diavolo veste Prada", interpretato nel 2006 da Meryl Streep (che per il suo ruolo fu nominata agli Oscar come miglior attrice protagonista) e Anne Hathaway diventa adesso un musical.

Il debutto è previsto a Chicago (al James M. Nederlander Theatre) il 14 luglio 2020. In seguito il musical dovrebbe andare in scena a Broadway. Le musiche sono affidate a Elton John, che può vantare una notevole esperienza nel campo, avendo già composto le canzoni per i musical "Il Re Leone" e per "Billy Elliot the Musical".

"Il Diavolo veste Prada" è tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Lauren Weisberger. A dirigerne la versione teatrale sarà Anna D. Shapiro, già premiata con un Tony Award.