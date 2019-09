Kasia Smutniak: matrimonio a sorpresa

Kasia Smutniak si è sposata a sorpresa (e in gran segreto). Ha infatti invitato gli amici a quella che aveva tutta l'apparenza di una festa di compleanno (l'attrice ha infatti compiuto 40 anni) per rivelare poi che si trattava del suo matrimonio.

Kasia ha sposato il produttore cinematografico Domenico Procacci. Il rito, celebrato dallo scrittore Sandro Veronesi, si è svolto nella di Formello, nella campagna romana, che Kasia aveva acquistato con Pietro Taricone, il suo compagno scomparso nel 2010 a causa un incidente dopo essersi lanciato col paracadute.

Testimone della sposa è stato il regista Ferzan Ozpetek, tra gli invitati anche Luciano Ligabue. Alla festa erano presenti anche i piccoli, Sophie di 15 anni nata dall’unione con Taricone, e Leone, di 5 anni, figlio di Procacci.

La cerimonia è stata semplice e informale, la sposa era a piedi nudi e a far da padrone al pranzo sono state golose mozzarelle pugliesi.

Come regalo, Kasia ha chiesto sostegno per finanziare la scuola aperta in Tibet con la Pietro Taricone Onlus.

Ultimamente, Kasia aveva fatto parlare di sé per un coraggioso post su Instagram, in cui svelava di avere la vitiligine (malattia che causa macchie di colore chiaro sulla pelle di tutto il corpo) e incoraggiava ad accettare quel che che la vita ci riserva.

(foto Getty Images)