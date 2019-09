Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per Maleficent - Mistress of Evil

Maleficent - Signora del male, il secondo capitolo della storia de La Bella Addormentata nel Bosco raccontata da Malefica, sarà nelle sale il 17 ottobre.

Il film verrà presentato in anteprima a Roma, evento che vedrà la partecipazione della protagonista, Angelina Jolie e di Michelle Pfeiffer, che interpreterà la regina Ingrith, futura suocera di Malefica.

Un ritorno molto atteso sul grande schermo, quello di Malefica, anche dalla stessa Jolie, che ha dichiarato "Malefica mi mancava".

Alla presentazione delle prime scene ad Anaheim, Angelina ha inoltre spiegato "Abbiamo messo insieme due persone, due creature che erano acerrime nemiche e le abbiamo rese una famiglia, provano amore una per l'altra". E ancora "Qui ci si interroga profondamente se le differenze ci possono rendere più forti e che cosa significa il concetto di famiglia. Io credo che sia quello in cui credi, come ami e per cosa sei disposto a lottare. Non si tratta di assomigliarsi".

Nel nuovo capitolo del film diretto da Joachim Rønning, Aurora è prossima alle nozze con il principe Filippo, interpretato da Harris Dickinson, ma un incontro inaspettato porterà la principessina e Malefica a schierarsi su due fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà.

I temi trattati nel film stanno particolarmente a cuore ad Angelina Jolie, attrice ma soprattutto mamma di sei figli, di cui tre adottati.

La Jolie ha spesso portato i bambini sul set, in particolar modo la piccola Vivienne, che ha ricoperto il ruolo di Aurora a quattro anni.

GUARDA IL TRAILER

Walt Disney Studios ha di recente pubblicato un breve quanto curioso video dietro le quinte del "making of" della trasformazione di Angelina in Malefica.