Daniel Craig a Matera per il nuovo 007

Il fascino di Matera è davvero insuperabile. La città, capitale della cultura europea, è infatti stata scelta come set per il nuovo film della saga dedicata a James Bond e adesso il cast si trova proprio tra i celebri Sassi per le riprese del film.

Le foto pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale della pellicola (che è la 25° della serie ed è intitolata "No Time To Die") ritraggono, con il suggestivo sfondo dei sassi, gli interpreti Daniel Craig e Léa Seydoux e il regista Cary Fukunaga.

Comprensibile l'entusiasmo dei cittadini di Matera e dei turisti all'arrivo di Craig e della troupe. Le riprese si sono svolte nel piazzale della chiesa di Sant'Agostino, a piazzetta Pascoli e in altre zone dei Sassi. E' stato anche costruito un tunnel di 100 metri per alcune scene molto adrenaliniche.

Questo film di 007 sarà l'ultimo interpretato da Daniel Craig. E già Pierce Brosnan, che aveva interpretato James Bond in "GoldenEye" (1995), "Il domani non muore mai" (1997), "Il mondo non basta" (1999) e "La morte può attendere" (2002), ha dichiarato convinto che il prossimo agente 007 dovrebbe essere una donna. Vedremo se la produzione accoglierà l'idea...