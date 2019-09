Jennifer Lopez splendida cinquantenne brilla sul red carpet

Jennifer Lopez ha dimostrato una volta di più come l'età non può che regalare fascino a una donna. La star, 50 anni da poco compiuti, ha infatti brillato come non mai sul red carpet del Toronto International Film Festival.

La Lopez si trovava al Festival per presentare l'ultimo film di cui è protagonista, "Hustlers"

Scopri tutto su HUSTLERS, il nuovo film di Jennifer Lopez



Jennifer era eccezionale in uno sfavillante abito giallo oro, perfettamente in sintonia con il mood del film.

Guarda le foto della Lopez sul red carpet e nel servizio che le ha dedicato Vogue.



Visualizza questo post su Instagram What a night!!! #hustlersmovie Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 7 Set 2019 alle ore 9:00 PDT

Visualizza questo post su Instagram Premiere time!! #TIFF #hustlersmovie Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 7 Set 2019 alle ore 5:41 PDT