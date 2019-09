Jennifer Aniston prima di Friends. Dai talent show falliti alle vendite telefoniche

Prima che la serie "Friends" la portasse al successo mondiale nel ruolo di Rachel, anche Jennifer Aniston è stata una semplice studentessa che cercava di guadagnare qualcosa con lavori poco appaganti e molte volte fallimentari.

Lo ha raccontato la stessa attrice al magazine "InStyle", al quale ha confessato: "Ho partecipato a sei show televisivi che hanno fatto flop, ho lavorato per anni come cameriera e ho fatto anche l'operatrice di telemarketing. Cercavo di vendere per telefono multiproprietà, ma ero terribile. Non ne ho mai venduta nessuna. Ho fatto questo lavoro finché non mi hanno mandata via. Ero terribile. Mi chiedevo perché dovessi chiamare le persone all'ora di cena".

Il padre di Jennifer recitava nelle soap opera, così quando lei era alle scuole medie e si dilettava come parrucchiera, lui diventava il suo cliente preferito... salvo poi farsi aggiustare il taglio dal parrucchiere del set!

Tutto questo finché "Friends" non le ha cambiato al vita, dando una vertiginosa impennata alla sua carriera.