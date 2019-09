Charlize Theron. Nuovo set, nuovo look

Addio lunghi capelli biondi e coda di cavallo, Charlize Theron torna sul set con un nuovo (ennesimo) taglio di capelli.

L'avevamo lasciata alle riprese di Bombshell, dove sfoggiava un taglio corto e castano che incorniciava alla perfezione il viso dell'attrice, la ritroviamo ora in un taglio mascolino e biondo cenere nei panni di Cipher, la perfida cyber-terrorista nel nono capitolo di Fast and Furious.

A rivelare la sua nuova immagine, la stessa Charlize che ha postato su Instagram uno scatto dal profilo perfetto e lo sguardo severo, per annunciare che "E' tornata", in riferimento al suo personaggio introdotto nello scorso episodio della serie e pronto dare ulteriore filo da torcere alla compagnia di Dominic Toretto.

Visualizza questo post su Instagram She’s baaaaack #Fast9 Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) in data: 2 Set 2019 alle ore 6:28 PDT

L'uscita di Fast and Furious 9 è prevista il 20 maggio 2020. Nel cast immancabili Vin Diesel e Michelle Rodriguez e new entry come Finn Cole e il wrestler John Cena.

La produzione ha annunciato inoltre il progetto di un decimo capitolo, epilogo della saga.

Foto: Instagram