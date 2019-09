Paul Walker e Vin Diesel. Il dolce abbraccio delle figlie

Vin Diesel non perde mai occasione per ricordare l'attore e amico Paul Walker, conosciuto sul set di Fast & Furious e tragicamente scomparso in un incidente d'auto nel 2013.

L'amicizia tra i due andava ben oltre il set, Diesel e Walker erano amici infatti anche nella vita privata, come dimostra il forte legame rimasto tra Vin Diesel e la figlia di Walker, Meadow.

Proprio lei ha postato sul suo profilo Instagram un dolcissimo scatto, che non poteva certo passare inosservato. Con lei il "suo angelo", come scrive nella didascalia, Hania Riley, la figlia minore di Diesel.

Visualizza questo post su Instagram with my angel Un post condiviso da Meadow Walker (@meadowwalker) in data: 29 Ago 2019 alle ore 7:32 PDT

Foto: Instagram