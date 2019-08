Keanu Reeves: ritorno a sorpresa!

Ecco la notizia che renderà felici tutti i fan di Keanu Reeves: l'attore tornerà a vestire i panni di Neo, l'eroe romantico della fortunata trilogia di fantascienza "Matrix".

Si parla infatti di un nuovo capitolo della celebre saga ormai di culto. E c'è di più: in "Matrix 4" (questo per ora il nome per indicare il progetto) torna anche la co-protagonista Carrie-Ann Moss (Trinity nei film precedenti della saga). Non si sa ancora nulla degli altri protagonisti della pellicola. Le riprese dovrebbero avere inizio nel 2020 e ancora non si conosce ancora la data d'uscita del film.

Guarda il trailer del primo film della saga.