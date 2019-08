Leonardo DiCaprio: nuovo film con Robert De Niro

Torna un tris di talenti che emozionerà nel profondo tutti gli amanti del cinema: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese gireranno insieme il film "Killers of The Flower Moon".

La notizia era già circolata qualche tempo fa e adesso è arrivata la conferma: Scorsese dirigerà DiCaprio e De Niro nell'adattamento cinematografico del romanzo di David Grann da cui il film prende il nome. La storia racconta dei misteriosi omicidi all'interno della tribù di nativi americani Osage, dopo che nel loro territorio fu scoperto il petrolio. A occuparsi del caos, l'FBI.

Robert De Niro avrà il ruolo del serial killer William Hale e tornerà sul set con Leonardo DiCaprio, con cui non lavorava dai tempi dei film "La stanza di Marvin" e "Voglia di ricominciare".

Sia De Niro che DiCaprio hanno recitato in grandi pellicole dirette da Scorsese. De Niro ha interpretato, tra gli altri, "Taxi Driver", "New York, New York", "Toro scatenato"; DiCaprio "Gangs of New York", "The Aviator", "The Departed", "Shutter Island", "The Wolf of Wall Street".

