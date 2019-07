Jennifer Lawrence, la mafia e Paolo Sorrentino: in arrivo un grande film!

E' una collaborazione che promette di fare scintille quella tra Jennifer Lawrence e il regista Paolo Sorrentino.

La coppia sta infatti lavorando alla trasposizione cinematografica dell'incredibile vicenda di Arlyne Brickman, ragazza per bene diventata spietata boss della mafia e passata poi nelle file dell'FBI, mettendo più volte a rischio la propria vita.

La storia della Brickman è già diventata un libro di successo, "Mob Girl: A Woman's Life In The Underworld", scritto dal premio Pulitzer Teresa Carpenter. Adesso arriva il film.

Arlyne Brickman, nata negli Anni Trenta da una rispettabile famiglia di origini ebraiche, era affascinata dal male. Al punto da diventare una potente boss della mafia, a 35 anni. Ma, quando la figlia fu minacciata di morte, non esitò un istante a rivolgersi all'FBI e diventarne la più valida informatrice. Arlyne fece arrestare personaggi di spicco del mondo del crimine e coraggiosamente rifiutò sempre la protezione accordata ai testimoni, perché, a suo dire, era « il modo più veloce per essere uccisi».

La storia di una donna, sempre determinata e lucida sia nel male che nel bene, ma capace di mettere in gioco la propria vita per amore della figlia, ha conquistato completamente Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino. Che hanno deciso anche di co-produrre il film. Non si sa però quando la pellicola sarà pronta, dal momento che Sorrentino è per ora impegnato a ultimare la serie tv "The New Pope".

