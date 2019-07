Brad Pitt e Leonardo DiCaprio: è la loro la foto più bella della settimana!

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno posato insieme per la presentazione a Los Angeles del nuovo film di Quentin Tarantino, "Cera una volta... a Hollywood" e le loro foto sono davvero le immagini più belle della settimana. Non solo per il fascino di questi due grandissimi attori. Ma anche per la simpatia e l'amicizia davvero sincera che dimostrano in questi scatti.

La bella notizia è che Pitt e DiCaprio torneranno a lavorare insieme. Brad e Leonardo sono stati infatti ospiti del Today Show di NBC e Brad ha risposto così alla domanda su un nuovo film insieme: «Certo che sì, abbiamo già discusso dell’idea di portare in scena la storia di Jerry Lee Lewis e Dean Martin». Speriamo che non si tratti di una battuta e un nuovo film sia in lavorazione...

(Foto Getty Images)