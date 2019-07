Tom Hanks protagonista del film sulla vita di Elvis Presley

Tom Hanks sarà il protagonista del nuovo, atteso film del grande regista Baz Luhrmann ("Moulin Rouge", "Il Grande Gatsby"), dedicato alla vita di Elvis Presley.

Un nuovo biopic, dopo il clamoroso successo di "Bohemian Rhapsody", su Freddie Mercury e i Queen, e l'uscita della pellicola dedicata alla vita di Elton John ("Rocketman").

A essere raccontata adesso è la vicenda umana e artistica di Elvis, la vera prima star del rock'n'roll. Tom Hanks nel film ha il ruolo del Colonnello Tom Parker, che intuì il potenziale dirompente del giovane Presley e ne divenne il manager. Personaggio potente e carismatico, Parker plasmò letteralmente Elvis facendone la star tuttora più grande del panorama musicale. Parker inoltre creò dal nulla la figura del manager di un artista, pronto a tutto per favorire la carriera del proprio cliente (e i propri affari). Presley stesso diceva di Parker «Non penso che sarei diventato così grande con un altro manager».

Nel ruolo di Presley si facevano da tempo alcuni nomi: Harry Styles, Miles Teller, Ansel Elgort e Aaron Taylor-Johnson. Il ruolo è andato però a Austin Butler, 28 anni, già visto in serie tv come "The Carrie Diaries", "Hannah Montana" e nel film di Jim Jarmusch "The Dead Don't Die". Austin è anche tra i protagonisti dell'atteso nuovo film di Quentin Tarantino "C'era una volta a Hollywood". Apprezzato interprete teatrale, è anche un bravo cantante ed è fidanzato con Vanessa Hudgens. Chissà se il film su Presley ne farà la nuova stella di Hollywood.

(Foto Getty Images)