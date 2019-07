Gordon Ramsay: i fan lo vogliono nel live action de La Sirenetta

Quella dei live action sta diventando una vera e propria mania. Dopo Will Smith genio della lampada in "Aladdin", adesso è "Il Re Leone" a tenere banco. Con tanto di bellissime foto di Marco Mengoni (voce italiana del leone Simba) sul red carpet dell'anteprima del film a Los Angeles.

Visualizza questo post su Instagram “I grandi Re del passato ci guardano da lassù”. #TheLionKing Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial) in data: 9 Lug 2019 alle ore 10:42 PDT

E non è tutto: anche "La Sirenetta" vuole la sua parte. E' già stata scelta (tra le polemiche) l'attrice per il ruolo principale. Si tratta di Halle Bailey. Adesso, si avanza una proposta per il personaggio destinato a vestire i panni dello chef Louis, impegnato a mettere in pentola il povero granchio Sebastian: i fan vorrebbero Gordon Ramsay, il celebre chef britannico, noto personaggio tv. La richiesta è ormai virale sui social.

Fans Are Dream Casting Gordon Ramsay As Angry Chef Louis For The Live-Action "Little Mermaid" And I Couldn't Agree More https://t.co/LuLyrGXSl3 — BuzzFeed (@BuzzFeed) 9 luglio 2019

Per ora, né la Disney, produttrice del film, né Ramsay si sono sbilanciati. Ma vorremmo avanzare una proposta: perché non candidare anche il nostro celebre chef Antonino Cannavacciuolo? Cannavacciuolo ha senz'altro le phisique du role per interpretare il personaggio. E non dimentichiamo che è proprio Cannavacciuolo la star della versione italiane di "Cucine da incubo", versione italiana del reality show condotto da Ramsay nel mondo anglosassone...