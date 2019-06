Questa foto di Nicole Kidman e del marito vi farà sciogliere il cuore

Tredici anni di matrimonio: un bel traguardo, soprattutto per una coppia di Hollywood, dove i divorzi sono all'ordine del giorno. A festeggiare una ricorrenza tanto significativa sono Nicole Kidman e il suo secondo marito, il musicista Keith Urban.

Una foto, semplice e davvero romantica, in cui la coppia si mostra così com'è e si bacia con affetto: questa l'immagine scelta per ricordare l'evento sui social. Davvero emozionante la frase di Keith: «Tredici anni di magia, musica, romanticismo, avventure selvagge e la continua scoperta del puro amore». Più essenziale, ma ricca di sentimento, quella di Nicole: «Amore».

La Kidman aveva deciso di sposare Keith quando il musicista, per il trentottesimo compleanno dell'attrice, si era presentato «fuori dalla mia veranda di New York alle 5 del mattino, con un mazzo di gardenie in mano. A quel punto mi sono detta: È l’uomo che spero di sposare».

La coppia è sposata dal 2006 e ha due figlie: Sunday Rose, di 10 anni, e Faith Margaret, di 8. Nicole Kidman ha anche altri due figli, che aveva adottato quando era sposata con Tom Cruise: Isabella, di 26 anni, e Connor, di 24.

Secondo Nicole Kidman, il segreto dell'amore sta nel contatto diretto con il marito: «Gli sms e le chat non fanno parte del nostro rapporto».