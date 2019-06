Pretty Woman: Julia Roberts rivela che nel film originale non c'era nessun happy end!

Ricordate "Pretty Woman". il celebre film interpretato da Richard Gere e Julia Roberts? La pellicola raccontava una romantica storia d'amore tra un miliardario e una giovane prostituta dal gran cuore, con redenzione finale della ragazza e sogno d'amore trionfante.

"Pretty Woman" aveva conquistato gli spettatori (e soprattutto le spettatrici) di più generazioni, con quel finale romantico e la sua morale ottimista. Ma... adesso Julia Roberts ha rilasciato una sconvolgente dichiarazione. Secondo l'attrice, l'happy end non era affatto previsto nella sceneggiatura originale, in cui il miliardario avrebbe scagliato sulla protagonista i tremila dollari di compenso per le sue prestazioni (non a caso il film si sarebbe dovuto intitolare "3000"), abbandonandola in un vicolo malfamato. Altro che love story...

Le rivelazioni sono del magazine specializzato Variety, che racconta come il ruolo della protagonista fosse stato in origine affidato a Patricia Arquette. L'attrice ha ricordato come il film, nella sceneggiatura di J.F Lawton, fosse «molto cupo, dal finale davvero triste».

Julia Roberts ha poi aggiunto che, pochi giorni dopo aver avuto la parte, la compagnia di produzione fallì e il progetto passò a un'altra major. Il regista incaricato del nuovo progetto, Garry Marshall, volle però incontrare la Roberts «perché era una gran brava persona: mi ha incontrata perché avevo avuto quel ruolo e aveva pensato che sarebbe stato cortese almeno parlarmi, dal momento che avevo avuto quel lavoro solo per tre giorni», ha ricordato Julia. Il colloquio fu positivo e il regista riconfermò l'attrice per la stessa parte, che era stata completamente riscritta e nella nuova versione molto più adatta alla Roberts.

Il resto è ormai storia: l'amore tra i personaggi interpretati da Richard Gere e Julia Roberts conquistò gli schermi e commosse il pubblico di più generazioni. E tuttora "Pretty Woman" è un grande classico dell'amore a lieto fine.

(Foto Getty Images)