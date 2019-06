Vi ricordate di Sigourney Weaver? E' di ritorno!

Bella, brava e sicura di sé. Sigourney Weaver ha segnato il cinema Anni Ottanta con i suoi personaggi coraggiosi e indipendenti. E' stata la coraggiosa astronauta Ellen Ripley della saga di "Alien". L'inossidabile professionista di "Una donna in carriera", in cui recitava al fianco di Harrison Ford e Melanie Griffith. L'intrepida scienziata Dian Fossey in "Gorilla nella nebbia". L'affascinante violoncellista perseguitata dai fantasmi in "Ghostbusters - Acchiappafantasmi".

Negli anni successivi Sigourney Weaver ha continuato a recitare, ma adesso è di ritorno proprio nella nuova versione di "Ghostbusters", diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan, autore dei due "Ghostbusters" originali degli Anni Ottanta. Jason ha riunito il cast del tempo: così rivedremo in azione anche Dan Ackroyd, Ernie Hudson e Bill Murray, gli acchiappa-fantasmi ormai di culto. Sigourney Weaver avrà ancora una volta il ruolo della protagonista Dana Barrett.

Sigourney Weaver, che adesso ha 69 anni, ha dichiarato al magazine Parade: «Sarà pazzesco lavorare di nuovo con quei ragazzi». La storia raccontata in "Ghostbusters" proseguirò quella narrata nei due film degli Anni Ottanta.

(foto Getty Images)