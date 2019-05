Sarah Jessica Parker: il commovente bacio al marito Matthew Broderick

In "Sex And The City" Sarah Jessica Parker aveva molti amori (anche se poi il suo cuore era di Mr Big). Nella vita reale, Sarah Jessica Parker di amore sembra averne uno e uno solo: il marito Matthew Broderick. A suggellare questa scelta, arriva adesso un bacio appassionato, che l'attrice ha elargito al marito sul red carpet londinese del Wyndham Theatre, dove Broderick interpreta "The Starry Messenger".

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick sono arrivati all'anteprima mano nella mano, come una coppietta agli inizi della passione. Poi, il bacio: un vero scoop, dal momento che la coppia è sempre stata assai riservata in pubblico. Il motivo? Amore, certo. E forse la voglia di smentire una presunta crisi coniugale.

La Parker e Broderick hanno da poco festeggiato l'anniversario di matrimonio e l'attrice ha dovuto smentire pubblicamente le voci di una rottura. Aveva infatti ricevuto una mail dal National Enquirer in cui veniva informata che sarebbe stata pubblicata una notizia su un litigio con il marito in un locale di Londra. «Come al solito, pochi giorni prima del nostro anniversario, il 19 maggio, il National Enquirer sta facendo di tutto per mandare in crisi il mio matrimonio, questa volta rovinando i giorni felici trascorsi con mio marito a Londra» aveva allora dichiarato Sarah Jessica. «Non c’è stata nessuna lite... National Enquirer e pubblicazioni simili, perché non iniziate a celebrare un matrimonio che dura da 22 anni e una relazione lunga 27 anni? Perché, nonostante gli infiniti fastidi e gli sprechi di inchiostro, ci stiamo avvicinando a tre decenni di amore, impegno, rispetto, famiglia e casa».

Anche Matthew Broderick aveva parlato del suo matrimonio con la Parker: «Al di là di tutto siamo veramente amici e parliamo tanto... Bisogna insomma continuare a parlare, so che può suonare come un cliché, ma è la verità. Restare in silenzio troppo a lungo non è una buona idea... Penso che il matrimonio abbia molta vitalità. Se sei fortunato è un qualcosa di abbagliante».

Sarah Jessica Parker, 54 anni, e Matthew Broderick, 57, hanno tre figli: le gemelle, Marion e Tabitha, nate nel 2009 da maternità surrogata, e James, di 16 anni.

(Foto Getty Images)