Jennifer Lopez e Ben Affleck: ecco chi officerà le nozze bis

Cresce la curiosità per il secondo matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La cerimonia, dopo le nozze a Las Vegas del xxx, si terrà nel week end del 20 e 21 agosto nella tenuta in Georgia dell'attore.

Pochi i dettagli finora noti: si parla di tre giorni di festeggiamenti, tra picnic e barbecue, e di un abito da sposa firmato Ralph Lauren. Il sito PageSix ha adesso rivelato che ad officiare la cerimonia sarà una vera celebrità. Si tratterebbe di Jay Shetty, un life coach britannico di origini indiane.

Embed from Getty Images

Jay Shetty è amico di molte star, tra cui appunto J. Lo, e ha firmato il podcast assai seguito "On Purpose" e il best seller "Think Like a Monk". Shetty, che aveva alle spalle studi di economia, aveva deciso di darsi alla meditazione e alle opere di carità, diventando monaco e viaggiando tra Europa e India. Vennero poi i corsi ad aziende e privati e il successo sui social media.

Jay Shetty ha anche celebrato le nozze di Lily Collins.

(Foto Getty Images)