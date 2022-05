Ray Liotta addio

Dal gangster di 'Quei bravi ragazzi' all'avvocato di 'Storia di un matrimonio', le sue interpretazioni hanno dato vita a personaggi memorabili nella storia del cinema. La morte improvvisa di Ray Liotta, a 67 anni, hal asciato attoniti, colleghi, registi, tutto il mondo dello spettacolo e i tanti fan. Liotta è deceduto nel sonno, in una camera d'albergo nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film 'Dangerous Waters'.

Nativo di Newark in New Jersey, fu adottato a soli 6 mesi dalla famiglia Vidimarli-Liotta. Cresciuto in una famiglia numerosa si avvicina al cinema grazie all'amico attore Steven Bauer, che all'epoca era sposato a Melanie Griffith e che lo porta sul set di 'Qualcosa di travolgente', che da quasi debuttante (prima aveva fatto solo una soap opera e un film 'Donna sola') gli consegna una nomination ai Golden Globe. Dopo una serie di piccoli ruoli ecco la pellicola che cambia la sua carriera: Scorsese gli affida nel film 'Goodfellas' il personaggio dell'italo irlandese Henry, che cerca di trovare il suo posto nella mafia americana accanto a Robert De Niro, Paul Sorvino e Joe Pesci che otterrà la nomination all'Oscar.

Il suo talento emerge in una serie di film degli anni Novanta; continua a lavorare con registi come Guy Ritchie ('Revolver'), Ridley Scott ('Hannibal') e Ted Demme ('Blow'). Negli ultimi anni ha scelto i progetti con molta cura, è stato l'indimenticabile avvocato squalo di Adam Driver in 'Storia di un matrimonio' di Noah Baumbach e la guest star della terza e ultima stagione della serie' Hanna'. L'attore aveva terminato le riprese di 'Cocaine Bear', diretto da Elizabeth Banks e avrebbe dovuto recitare in un film al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley. Ray Liotta ha anche vinto un Emmy per la sua partecipazione alla serie ospedaliera 'E. R.' nel 2005.

Liotta lascia una figlia, Karsen (nata nel 1988 dal matrimonio con la ex moglie Michelle Grace) e la fidanzata Jacy Nittolo, che lo aveva seguito sul set ai Caraibi e alla quale aveva rivolto una romantica dichiarazione d'amore social annunciando le nozze.

Molta commozione e molti tributi di chi ha recitato con lui, da J. Lo a Kevin Costner. Jamie Lee Curtis: "Il suo lavoro come attore ha mostrato la sua complessità come essere umano. Un gentiluomo. Una notizia tristissima". Rosanne Arquette: "Sono davvero triste per la notizia che Ray Liotta è morto. È stato un mio amico. Ci siamo fatti un sacco di risate. Riposa in pace amico mio". Al coro si uniscono anche James Mangold: "Scioccato e addolorato dalla notizia della morte di Ray Liotta. È stato un collaboratore gentile, divertente e appassionato e un attore brillante" e Viola Davis: "Riposa in pace. Ho amato il tuo lavoro".

(Foto Getty Images)