Johnny Depp arriva in Italia!

Johnny Depp sarà nel nostro paese questa estate. E non in veste di attore, ma di musicista. Depp salirà infatti sul palco di Umbria Jazz, durante la serata finale della grande manifestazione musicale che si svolge ogni anno a Perugia (e di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale).

A dare la notizia è stato il presidente della Fondazione UJ Gian Luca Laurenzi, durante il Regional Day sull’Umbria all’Expo di Dubai: "Nella serata finale avremo come special guest il noto attore Johnny Depp che salirà sul main stage dell’Arena Santa Giuliana proprio con Jeff Beck", ha infatti rivelato Laurenzi.

Quella di Johnny Depp per la musica è una passione di antica data. L'attore infatti ha in realtà esordito nel mondo dello spettacolo come chitarrista.

Johnny Depp aveva dato vita a una band già durante gli anni della scuola, mentre frequentava la chiesa dello zio in Kentucky. Trasferitosi poi a Los Angeles conobbe per caso Nicolas Cage, che lo convinse a provarsi come attore, Carriera che gli ha dato moltissime soddisfazioni. Ma che non ha mai annullato la sua passione per la musica.

(Foto Getty Images)