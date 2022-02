Jonny Depp: i fan si mobilitano per fargli vincere l'Oscar

L’appuntamento è per il 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, le nomination sono ormai ufficiali da qualche settimana. Stiamo ovviamente parlando dei premi Oscar 2022, i membri dell’Academy stanno già esprimendo le loro preferenze. Però qualcosa si muove anche sui social con l’intenzione di indirizzare qualche premio. E sì, perché da quest’anno si è deciso di assegnare due riconoscimenti anche con il voto popolare, diciamo così: andranno a un film e a una scena specifica, quella preferita dal pubblico.

Bello, penseranno in molti, e un pizzico di “democrazia diretta” male non fa, il rovescio della moneta sono però le campagne mediatiche che possono indirizzare le intenzioni di voto.

E’ quello che stanno cercando di fare i fan di Johnny Depp, che stanno votando in massa per “Il caso Minamata”. Come? Basta avere un account twitter e scrivere in un post con il titolo del film che si vuole votare e usare poi l’hashtag #OscarFanFavorite. Avete tempo fino al 24 febbraio, poi la votazione riaprirà il 3 marzo ma riguarderà a quel punto solo i primi 5 film classificati.

Per la migliore scena invece l’hashtag da utilizzare è #OscarsCheerMoment.

Non vi ricordate de “Il caso Minamata”? Tranquilli, siete in buona compagnia. Parla del reportage (vero) del fotografo William Eugene Smith, che cercò di documentare un caso di avvelenamento da mercurio avvenuto in Giappone.

Chissà come andrà a finire.