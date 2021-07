Sharon Stone e il suo nuovo, incredibile fidanzato

Sharon Stone ha forse un fidanzato. Anche se l'attrice aveva dichiarato, non molto tempo fa, di non volere più alcuna relazione.

«Ho chiuso con gli appuntamenti, ne ho avuto abbastanza. Sono stanca di sprecare il mio tempo con persone false, poco sincere. Preferisco trascorrere la mia vita da sola o con i miei amici e familiari», aveva infatti detto, dopo una delusione a causa di una app per incontri romantici.

E invece... mai dire mai. Perché, almeno secondo quanto sostiene Page Six (inserto gossip del New York Times), Sharon avrebbe un nuovo fidanzato. Si tratta del rapper RMR. Page Six riporta che Sharon e RMR «si stanno godendo la reciproca compagnia in questo momento e stanno uscendo insieme. Si stanno divertendo molto...».

Ma chi è RMR? Un personaggio misterioso, 25 anni (e c'è già chi fa notare perfidamente la differenza d'eta con Sharon che di anni ne ha 63), californiano, col viso sempre coperto da un passamontagna in lana tricot (non l'ideale col caldo della California) e una griglia dorata sui denti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RMR (@whatrmr)

Sempre Page Six racconta: «Si stanno godendo la reciproca compagnia in questo momento e stanno uscendo insieme. Si stanno divertendo molto, sono sulla stessa lunghezza d'onda e hanno un'amicizia davvero unica». Pare che la coppia felice sia stata avvistata nei club più animati di Los Angeles, come Delilah e The Highlight Room, ballando hip hop, cantando e bevendo champagne. E' nata una nuova coppia? Staremo a vedere.

Intanto Sharon, da sempre innamorata dell'Italia, non ha mancato di gioire per la qualificazione della nostra Nazionale agli Europei di calcio.

