Jennifer Lopez e Ben Affleck: c'è chi parla d un ritorno di fiamma

Neanche formalizzata la separazione da Alex Rodriguez, che Jennifer Lopez avrebbe già ripreso i contatti con Ben Affleck.

Già si parla di un ritorno di fiamma tra l'artista di origini portoricane e l'attore, con il quale avrebbe dovuto sposarsi nel 2003. Le due star, però, sono rimaste in buoni rapporti, dopo la fine della loro relazione e a quanto pare, negli ultimi anni i loro incontri sono stati assai frequenti.



Per i più romantici, sarebbe risbocciato l'amore, ora che, nessun ostacolo si frappone tra J.Lo e Affleck. Anche lui, infatti, è tornato single, dopo avere detto addio ad Ana de Armas, 32 anni, una relazione durata appena dodici mesi.



Un Suv Escalade bianco, di Jennifer Lopez, sarebbe andato più volte a prendere Ben Affleck per portarlo nella sua villa di Hollywood, accompagnato dalle guardie del corpo.

Ci sono le foto, a testimoniare l'incontro di un weekend: lui, mentre scende dalla vettura, vestito casual, con una maglietta grigia con su scritto Boston (la sua città natale).

Tanto basta per rimettere in moto i rumour e anche le speranze dei fan.