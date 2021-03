Sì, Keanu Reeves è ancora molto innamorata della sua Alex

L'amore c'è e va a gonfie vele. A onta di tutti gli invidiosi che invece avrebbero voluto veder naufragare la relazione tra Keanu Reeves e la sua fidanzata Alexandra Grant.

L'attore aveva iniziato la relazione con la Grant nel 2019. E tuttora la coppia è unita e molto felice. Quando il loro rapporto era diventato pubblico, molti avevano obiettato che i due erano troppo diversi. Lei un'artista, non proveniente da quel jet set di Hollywood di cui Keanu Reeves fa parte. E poi non si trattava di una bellezza canonica, ma di una donna diversa dalle solite modelle e attrici, per di più (sì, si disse addirittura questo!) con i capelli bianchi.

Adesso, contro ogni commento invidioso, Keanu e Alexandra sono più uniti che mai. Lo dimostra questa foto in cui la coppia, con regolare mascherina, si reca al celebre ristorante Spago di Beverly Hills. Con loro, anche Alex Winter, che recita con Reeves nel film "Bill & Ted".

Già tempo fa si erano viste foto davvero affettuose di Keanu e Alexandra, mentre lei lo accompagna sul set in Germania, per le riprese di "Matrix 4". Prima di andar via, Keanu la baciava con amore. Un amore che a quanto pare continua a gonfie vele.

