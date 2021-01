Julia Roberts è stata definita brutta e vecchia sui social. La sua risposta è una lezione di vita

Julia Roberts è una delle attrici più apprezzate e più richieste a Hollywood: oggi ha 53 anni e può vantare una carriera davvero meravigliosa, costellata di successi e di film che sono entrati nella storia, diventando delle vere icone del cinema. Un’interprete del suo calibro non avrebbe neanche bisogno di presentazioni: eppure, nonostante il suo talento e il suo carisma, anche una donna di successo come lei è purtroppo finita nel mirino degli hater.

Sui social qualcuno si è permesso di definirla brutta, scatenando una grande polemica con i fan dell’attrice che si sono ovviamente schierati dalla sua parte. Ma Julia non si è lasciata abbattere da questo commento poco carino e ha risposto per le rime a chi l’ha criticata. Il fatto risale a qualche tempo fa ma l'intervista che l'attrice ha rilasciato in proposito è stata ripresa in questi giorni, parlando proprio del tema degli haters e delle offese gratuite sui social. “Sotto una foto mi hanno scritto: come stai invecchiando male, sei orribile – ha dichiarato l'attrice - Quello che è successo mi ha fatto capire quanto deve essere difficile essere una giovane donna al tempo dei social. Ho 50 anni, so chi sono e so cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire”.

L'attrice si è dichiarata contraria ai ritocchini estetici ai quali ricorrono tante sue colleghe: “Voglio invecchiare con dignità, umorismo e serenità, senza fare ricorso alla chirurgia plastica – ha proseguito - L’importante è non prendere questo mestiere troppo sul serio. Se non vogliono darmi un ruolo perché sembro vecchia, vorrà dire che il progetto me lo produco io. Ho gli specchi anche io ma non sono ossessionata dall'idea della bellezza a tutti i costi – ha sottolineato - Qualcuno ha detto che fino ai quaranta vesti la tua vita con il tuo viso, dopo inizi ad indossare la tua vita sul viso, il che dovrebbe portarmi ad avere una faccia carina, perché sono felice della mia vita”. Con questa sua risposta, Julia Roberts ha davvero dato una lezione a tutti, dimostrando di essere una donna intelligente e una persona straordinaria.

(Credits: Getty Images)