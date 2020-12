Gerard Depardieu, buon compleanno

Gérard Depardieu è nato il 27 dicembre 1948 a Châteaurox. Grande interprete cinematografico, è senz'altro un uomo degli eccessi. Nell'arte (è capace di passare meravigliosamente dalla commedia più spassosa al dramma più tormentato, senza negarsi ruoli speciali come quello del gallo Obelix); nei piaceri della gola (ama molto il buon cibo e il buon vino, e un po' anche si vede); negli amori (ha avuto parecchie compagne e molti figli)

Il suo vero nome è Gérard Xavier Marcel Depardieu. Lascia presto la scuola per lavorare come apprendista in una tipografia. Poi si reca a Parigi e studia recitazione. La sua giovinezza è molto tumultuosa; a salvarlo da una brutta fine è il cinema. Gerard recita in film come “L’ultimo metrò”, “Green Card- Matrimonio di convenienza” "Novecento", "La donna mancina", "La signora della porta accanto", "La capra", "Due fuggitivi e mezzo", "Cyrano de Bergerac", "Mio padre, che eroe!", "Tutte le mattine del mondo", "1492 - La conquista del paradiso", "Una pura formalità", "L'ussaro sul tetto", "La maschera di ferro", "La parola amore esiste", "Vatel", "Streghe verso nord", La vie en rose", "Vita di Pi".

Nel 1970 l’attore si è convertito alla religione islamica, che ha praticato fino al 1972. Nel 1970 ha sposato l’attrice Élisabeth Guignot , da cui sono nati Guillaume e Julie, nata il 1973. Dalla relazione con l’attrice Karine Silla è nata Roxane. E' stato poi legato all’attrice Carole Bouquet. Nel 2006 ha avuto un figlio da Helene Bizot e adesso ha una relazione con Clementine Igou. Non lo si può definire esattamente un buon padre: burrascosi i rapporti con i figli, al punto che alcuni di loro avrebbero preferito sottoporsi ad alcuni ritocchi di chirurgia plastica pur di non somigliargli.

Polemico e controcorrente, è noto per le sue prese di posizione irruente. Secondo il magazine People With Money, nel 2019 avrebbe guadagnato 46 milioni di dollari. Non ama però pagare le tasse. Per questo motivo si è trasferito in Belgio e ha poi ricevuto la cittadinanza onoraria russa da Vladimir Putin. Ha anche vissuto a lungo a Lecce, in Puglia.

(Foto Getty Images)