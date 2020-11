5 curiosità su Sophie Marceau

Sono trascorsi molti anni da quando Sophie Marceau conquistava il grande pubblico interpretando il ruolo della protagonista de "Il tempo delle mele", una studentessa quattordicenne che ad una festa conosce il suo grande amore. Da allora la vita e la carriera di questa splendida attrice sono state ricche di successi, ma ci sono alcune curiosità che forse non tutti conoscono.

La prima curiosità riguarda il suo nome. Sophie Danièle Sylvie Maupu: è questo il vero nome della Marceau, nata il 17 novembre 1966.

Ribelle, animalista e ambientalista, la Marceau deve il suo nome d’arte al regista Claude Pinoteau che sul set di "Il tempo delle mele" voleva trovare uno pseudonimo per Sophie Maupu. Suggerì Lutèce, ma la giovane volle conservare le sue vere iniziali, e diventò così Sophie Marceau.

Un'altra curiosità riguarda un "gran rifiuto". La bellissima attrice ha pubblicato un post su Twitter in cui dichiarava di aver rifiutato la Legion d'Onore, l'onorificenza più alta attribuita dalla Repubblica francese. La decisione è in chiaro segno di protesta nei confronti del governo Hollande, che ha conferito la stessa onorificenza al saudita Mohammed ben Nayef. Il principe ereditario saudita è responsabile di 154 esecuzioni nel suo paese. Ragione per cui la Marceau ha sentito di doversi dissociare.

Forse non tutti sanno che l'attrice ha un carattere non facile. La Marceau ha sempre avuto la reputazione di donna un po' capricciosa, tanto da creare non pochi problemi sui set in cui era protagonista. E’ stato proprio il suo carattere spigoloso a farle perdere importanti chance professionali con i più grandi registi, tanto da decidere poi di lasciare l’Europa per sbarcare a Hollywood.

L'ultima curiosità riguarda la vita sentimentale. La sua vita amorosa decolla quando, a soli 14 anni, incontra il regista polacco Andrzej Zulawski a Cannes, nel 1981: fu un colpo di fulmine, nonostante la differenza di età. I due hanno avuto una lunga relazione durata 17 anni, da cui è nato un figlio nel ’95, Vincent.

(Foto Getty Images)