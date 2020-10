3 curiosità su Clive Owen

Clive Owen è nato a Coventry, nel Regno Unito, il 3 ottobre 1964.

Ha iniziato a lavorare nel cinema nel 1998 con una piccola parte nel film "Vroom". recita poi in pellicole molto apprezzate da pubblico e critica: "Gosford Park", "The Bourne Identiy", "King Arthur", "Closer", con Natalie Portman, Julia Roberts e Jude Law, "Sin City", "Inside Man", "I figli degli uomini", "Elizabeth: The Golden Age", "Intruders", "Last Knight", "Valerian e la città dei mille pianeti", "Gemini Man" al fianco di Will Smith.

Ecco 3 curiosità sul suo conto

1 - Nel film del 2004 "King Arthur" interpreta re Artù, ma ottenne il ruolo solo dopo il rifiuto di Russell Crowe, Mel Gibson e Hugh Jackman, Undici anni dopo tornò a interpretare un eroe medievale nel film "Last Knight", con Morgan Freeman.

2 - E' un appassionato della musica di David Bowie. Addirittura, quando Bowie cambiava stile di pettinatura negli Anni Settanta, Owen lo imitava immediatamente.

3 - Una nota ditta di automobili desiderava moltissimo averlo come protagonista di un suo spot, ma Owen negava sempre. allora l'azienda gli spedì un copione tanto avvincente che l'attore accettò.

(Foto Getty Images)