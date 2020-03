Tom Hanks e la moglie, positivi al virus, danno il buon esempio

Anche Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al coronavirus.

L'attore ha però voluto pubblicare un messaggio di serenità, ricordando quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza comunicate da medici e governo:

«Ciao a tutti. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e qualche dolore al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. E anche un po’ di febbre. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario in questo momento, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus ed è risultato positivo. Bene ora cosa succede? Ci sono dei protocolli medici che devono essere seguiti. Saremo tenuti sotto controllo e resteremo isolati per tutto il tempo necessario per la tutela della nostra salute e per la sicurezza pubblica. Vi terremo aggiornati e terremo aggiornati il mondo. Prendetevi cura di voi stessi».

Tom Hanks, che ha 63 anni. era in Australia con la moglie perché stava prendendo parte al nuovo film di Baz Luhrmann, dedicato alla vita di Elvis Presley. (foto Getty Images)