Oscar 2020: Leonardo DiCaprio arriverà con papà George?

È uno degli attori più apprezzati e corteggiati di Hollywood. Con i suoi 45 anni, l'eterno adolescente Leonardo DiCaprio, riesce a far breccia nel cuore milioni di fan in tutto il mondo, come fosse il primo giorno. E non solo per il suo modo così attento di recitare, ma anche per il suo animo gentile. Sappiamo tutti, infatti, che all'arista stanno molto a cuore le cause ambientali ed ecologiste, e si batte sempre in prima fila per difendere i diritti dei più deboli.

Ma c'è un altro aspetto del premio Oscar che fa impazzire il pubblico: stiamo parlando del suo rapporto con mamma Irmelin e papà George. I genitori sono sempre stati per Leo un punto di riferimento, un appoggio, un faro... tanto che lui preferisce farsi accompagnare dalla madre nelle occasioni ufficiali e non dalle fidanzate.

Alla Irmelin ha anche dedicato il discorso per la vittoria dell'Oscar nel 2016: «C’è una persona che devo ringraziare, non sarei qui se non fosse per mia madre. Io non sono nato in una vita di privilegi, ma sono cresciuto in un quartiere molto duro di East Los Angeles. Questa donna ha guidato ogni giorno per tre ore per farmi frequentare una scuola diversa e mostrarmi che, al mondo, c’erano anche altre opportunità».

Quello con il padre, invece, è un rapporto meno patinato e vissuto più intimamente. Ma la profondità è la stessa. George è "una forza enorme" per l'attore. In una recente intervista, DiCaprio ha detto che è stato il padre a iniziarlo alla filmografia di uno degli artisti più grandi in assoluto, Robert De Niro: «Figlio mio, osserva attentamente perché queste sono le caratteristiche della migliore recitazione», e dopo tre anni Leonardo avrebbe recitato proprio con Robert.

«Mio padre mi diceva sempre: Vai là fuori, figliolo, e qualunque cosa tu faccia, non mi importa se avrai successo o meno. Quel che conta è solo avere una vita interessante», ha rivelato Leo in un'intervista di qualche tempo fa. Il sig. DiCaprio ha sempre sostenuto il figlio nelle sue scelte, sia prima che dopo la vita cinematografica. È con George, infatti, che Leonardo sceglie le sceneggiature dei film in cui lavorare. L'attore è molto attento al parere del padre.

E per George adesso forse è arrivato il momento di partecipare al fianco del figlio in un'occasione speciale: gli Oscar. Sono andati insieme, infatti, al pranzo ufficiale dei nominati agli Oscar 2020. Se così fosse, lo scopriremo prestissimo.

