Buon compleanno Bradley Cooper. Il celebre attore (sapevate che il suo secondo nome è Charles?) è nato infatti a Filadelfia, il 5 gennaio 1975.

Nel 2019, Bradley Cooper ha conquistato le platee (e non solo) di tutto il mondo con il remake del film "E' nata una stella" (in cui si cimentava anche come regista), interpretato anche da Lady GaGa. La chimica da loro sprigionata sul set -e le indiscrezioni su una presunta passione- sono stati materia per infinite supposizioni. Va detto che la moglie di Cooper, la bellissima modella Irina Shayk, nella fine del 2019 ha chiesto il divorzio.

Tra i film più amati di Bradley Cooper, la serie "Una notte da leoni", "Il lato positivo" (per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista), "American Hustle - L'apparenza inganna" (seconda candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista), "American Sniper" di Clint Eastwood (candidatura come miglior attore protagonista).

(Foto Getty Images)