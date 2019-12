John Travolta e Olivia Newton-John tornano nei panni di Grease 41 anni dopo . E la foto tocca il cuore!

John Travolta e Olivia Newton-John hanno rivestito i panni di Danny e Sandy di Grease, a 41 anni dall'uscita di uno dei musical più belli di sempre. L'occasione è stato il raduno Meet n’ Grease, che si è svolto in Florida, al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach. Un evento davvero ghiotto: è per questo motivo che i due attori hanno ripreso gli abiti di scena e hanno fatto rivivere le emozioni di un tempo a tutti i presenti.

Entrambi gli attori hanno condiviso sui loro profili social le foto che li ritraevano insieme. Commossi ed emozionati anche loro, come la prima volta. «La prima volta con questi abiti di scena dai tempi del film... Sono così emozionata!», ha scritto Olivia, orgogliosa di mostrare la foto ai suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram First time in costume since we made the movie ! So excited!! Un post condiviso da Olivia Newton-john (@therealonj) in data: 13 Dic 2019 alle ore 5:11 PST

La storia d'amore tra Danny e Sandy raccontata in "Grease" ha segnato un'epoca. In pochissimo tempo il film ha raggiunto un successo planetario e ha consacrato i due attori come star indiscusse di Hollywood. A 41 anni di distanza vederli nuovamente insieme è stato bellissimo.