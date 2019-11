Botticelli: riscoperto un bellissimo dipinto che ricorda la celebre Venere

E' stata una vera, entusiasmante sorpresa: un bellissimo dipinto raffigurante la Madonna con Bambino e melograno è stato attribuito al maestro rinascimentale Sandro Botticelli.

L'opera (che ricorda proprio la celebre Venere di Botticelli, custodita agli Uffizi di Firenze) si trova nel Museo Nazionale del Galles a Cardiff. Era stata finora considerata un dipinto proveniente dalla bottega di Botticelli e solo adesso, grazie a sofisticate analisi scientifiche, è stato portato via dai magazzini in cui languiva ed esposto con tutti gli onori, con l'attribuzione che merita: "Madonna con Bambino e melograno" di Sandro Botticelli (1445-1510).

A dare il via a un'indagine sull'attribuzione del dipinto era stato Bendor Grosvenor, conduttore del programma di BBC Four "The British Lost Masterpieces" (che ha poi dato l'annuncio della meravigliosa scoperta): «Quando vidi il dipinto per la prima volta nel museo rimasi sorpreso dalla straordinaria bellezza del volto della Madonna», ha spiegato Grosvenor «Mi ricordò le opere più famose di Botticelli, soprattutto "La nascita di Venere" agli Uffizi di Firenze. In accordo con il museo abbiamo fatto analizzare l'opera agli esperti e il verdetto è stato univoco: il dipinto è di Botticelli».

L'indagine è stata accuratissima, con tecniche alla CSI: l'analisi millimetro per millimetro ai raggi infrarossi ha permesso al restauratore e storico dell'arte Simon Gillespie di notare che il disegno preparatorio del dipinto era di Botticelli. L'indizio rivelatore era stato proprio il disegno delle mani, più volte ritoccato. Una pulizia minuziosa e chirurgica degli starti di sporco accumulatisi nel corso del tempo ha poi permesso all'opera di ritrovare l'originario splendore.

(Foto Getty Images)