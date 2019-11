Banksy svelato!

Che il titolo non vi induca in inganno! Ad essere stata svelata non è infatti l'identità del misterioso artista Banksy, che sta facendo impazzire il mondo intero, ma un suo murale.

Per l'esattezza, si tratta di quello conosciuto come "The Graffiti Painter", "The Painter" o "Velazquez". L'opera era stata realizzata sul muro di un edificio londinese, nel quartiere di Notting Hill, all''angolo tra Acklam e Portobello Road. A coprirlo, nel 2008 (per proteggerlo e non per vandalismo), era stata la compagnia immobiliare che si era occupata della ristrutturazione del palazzo, trasformato in una residenza di lusso.

Adesso che l'edificio è pronto, anche il murale è stato nuovamente scoperto e protetto addirittura con una protezione in vetro.

Secondo la compagnia immobiliare, si tratta di una «caratteristica unica del palazzo e di Notting Hill, finalmente restituita ai londinesi». Anzi, ha proseguito Simon Lyons, Capital Chief Executive della compagnia, «è stato uno dei motivi per cui si è deciso di acquistare il palazzo», proprio perché dona alla struttura «un suo iconico profilo».