Capolavoro di Cimabue, per anni appeso in una cucina, battuto all'asta per 24 milioni di euro

Un'opera, intitolata "Cristo deriso", realizzata intorno al 1280 da Cimabue, il grande predecessore di Giotto, è stata ritrovata qualche tempo fa in circostanze a dir poco incredibili.

Per anni aveva arredato la cucina di un'anziana signora di Compiègne, città ad una cinquantina di chilometri a Nord-nord est di Parigi. La donna pensava si trattasse di una banale icona religiosa e non avrebbe mai immaginato che potesse valere qualcosa.

Poi un giorno, quasi per caso, ha deciso di farla valutare ad una casa d'aste, che a sua volta l'ha inviata agli specialisti di Cabinet Turquin per un esame, dove è stata sottoposta anche ad una riflettografia ad infrarossi. E, sorpresa, si è scoperto che si trattava di un'opera originale, il cui valore è stato stimato tra i 4 e i 6 milioni di euro. Nonostante lo strato di sporco dovuto alla collocazione, il piccolo dipinto (25,8 su 20,3 cm) è perfettamente conservato.

Ieri l'opera è andata all'asta: partita da un prezzo base di vendita fissato a 3 milioni, è stata battuta al prezzo "netto" di 19,5 milioni (che sale a 24,18 milioni di euro, se si considerano anche spese e commissioni). La casa d'aste Actéeon ha dichiarato che «si tratta del più alto prezzo mai pagato per un quadro prerinascimentale, e il settimo in assoluto per le opere primitif e antiques».

L'opera è la prima di Cimabue andata all'asta da decine di anni a questa parte. Il "Cristo deriso" faceva parte di un dittico composto da 8 pannelli, di cui ne sono attualmente noti soltanto altri due: la "Flagellazione del Cristo", conservato nella Frick Collection di New York, e la "Maestà con due Angeli", che si trova alla National Gallery di Londra.

La casa d'aste, al momento, non ha fornito alcun indizio sull'identità dell'acquirente.

