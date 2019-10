Versailles adesso è aperta a tutti!

La Reggia di Versailles apre a tutti le sue porte. Senza lunghe code all'ingresso, senza folla di visitatori, senza biglietti da acquistare. La visita è naturalmente... in modalità virtuale.

La magnifica reggia, resa incredibilmente sfarzosa da Luigi XIV, il Re Sole, è un edificio di incomparabile bellezza, ricco di grandiosi saloni e giardini unici al mondo. Adesso non sarà più necessario recarsi in Francia per visitarla, perché Google Arts & Culture, la app che consente di vedere splendidi monumenti in tutto il mondo dal proprio smartphone, ha reso disponibile una ricostruzione interna del palazzo.

Per realizzare la visita alla Versailles virtuale è stata impiegata la fotogrammetria, tecnica che utilizza semplici scatti fotografici per creare modelli tridimensionali della realtà. Si possono adesso visitare virtualmente ben 21 stanze, oltre 100 sculture e quasi 36.000 metri quadrati di superfici interne della Reggia e... sentirsi Re per un giorno, anche se solo virtualmente...

(Foto Getty Images)