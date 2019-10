Banksy. La nuova installazione è un negozio a Londra

Banksy ha aperto un negozio a Londra.

Il misterioso street artist torna a far parlare di sé e lo fa in grande stile, realizzando nella capitale britannica la sua installazione più imponente.

Il Gross Domestic Product si presenta apparentemente come un negozio di articoli per la casa, ma in vetrina sono esposte le opere più celebri dell'artista.

Banksy fa come sempre rima con provocazione ed irriverenza e anche questa volta non poteva mancare il suo messaggio di denuncia sociale, che presenta nel nome scelto per il suo "negozio".

Letteralmente tradotto, Gross Domestic Product significa infatti "Prodotto interno lordo".

Come spiegato dallo stesso artista attraverso un post sul suo account Instagram, lo showroom è di sola esposizione.

"Sto aprendo un negozio (anche se le sue porte non verranno mai veramente aperte)".

Nel frattempo la sua opera Devolved Parliament, realizzata nel 2009, potrebbe essere battuta all’asta da Sotheby's per una cifra tra 1,9 e 2,5 milioni di dollari, superando ogni record.

Il dipinto tratta uno degli argomenti più attuali e scottanti in Inghilterra, come la Brexit, raffigura infatti degli scimpanzé seduti tra i banchi di legno e pelle verde del Parlamento inglese.