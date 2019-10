Nicole Kidman e Kylie Minogue stregate dall'arte italiana!

L'arte italiana non conosce rivali. E continua ad affascinare i visitatori del nostro paese. Tra i musei più apprezzati da italiani e stranieri ci sono le Gallerie degli Uffizi. Che, ultimamente, sono anche affollate di turisti davvero celebri, da Elton John a Michael Jordan.

Alla lista si aggiungono adesso altre celebrità, tutte australiane: Nicole Kidman con il marito Keith Urban e Kylie Minogue. Ad accoglierle, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. E le foto scattate per l'occasione sono memorabili, quasi quanto i capolavori esposti...

A new "Portrait of a Lady" at the #Uffizi! @NicoleKidman with her husband @KeithUrban are visiting the Gallery in the company of our Director #EikeSchmidt.

We've been really pleased to welcome you as our guests! pic.twitter.com/D1owPs3gvn