Van Gogh: a restaurarlo ci pensa il computer!

Arriva dalla tecnologia più evoluta un insperato aiuto al mondo dell'arte. E' stato infatti un sofisticato progetto di Intelligenza Artificiale a restaurare alcuni capolavori di Van Gogh, rovinati dallo scorrere del tempo.

Il progetto, messo a punto dalla Technical University of Delft (Paesi Bassi), imita il funzionamento della nostra rete neurale, che ci permette di avere un quadro visivo completo delle immagini. Grazie all'Intelligenza Artificiale, ai dipinti di Van Gogh, che si erano scoloriti nel tempo, sono stati restituiti i colori originari, con l'utilizzo di pixel immaginari, ma perfettamente consoni al quadro.

Jan van der Lubbe, tra gli autori dello studio, ha dichiarato: «Uno dei principali obiettivi della nostra ricerca è stato quello di prevedere le immagini originali mediante metodi di apprendimento automatico che integrano i risultati di studi approfonditi dei colori utilizzati e della loro decolorazione nel tempo. Questo potrebbe aiutare a immaginare come, ad esempio, un disegno di Van Gogh potesse apparire appena terminato. I Paesi Bassi hanno una reputazione internazionale per quanto riguarda le arti, con artisti famosi come Rembrandt, Mondrian e Van Gogh. Pertanto, la ricerca storica dell’arte su come preservare il patrimonio culturale svolge un ruolo importante in questo Paese».

Finora queste modernissime tecniche erano state utilizzate nel mondo dell'arte prevalentemente per identificare gli autori dei dipinti e svelare i falsi. Adesso potrebbero prestarsi anche per potenziare la conservazione e il restauro delle opere d'arte.

Come ricorda van der Lubbe «Per la ricostruzione digitale dei disegni di Van Gogh abbiamo ottenuto risultati migliori rispetto a quelli ottenuti finora utilizzando altri metodi. Certo, Van Gogh era solo una prova. La nostra tecnica potrebbe estendersi oltre i disegni di Van Gogh ai quelli di altri artisti, dipinti e vecchi documenti».

(Foto Van Gogh Museum di Amsterdam)