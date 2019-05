Emozione Uffizi: il celebre museo apre nuove sale ricche di meravigliosi capolavori!

Le Gallerie degli Uffizi hanno deciso di sbalordire ancora di più i visitatori con nuove sale e nuovi capolavori in esposizione. Se già il celebre museo fiorentino possiede dipinti mozzafiato come la Venere e la Primavera del Botticelli e il Tondo Doni di Michelangelo, adesso 14 nuove sale arricchiscono il suo percorso, per la gioia degli amanti dell'arte.

Oltre 1000 metri quadrati ospitano più di 100 capolavori del Cinquecento veneto e toscano, tra cui impareggiabili dipinti di maestri come Lorenzo Lotto, Bronzino, Tintoretto e, dulcis in fundo, Tiziano. A guidare il visitatore in questo emozionante tour artistico, i colori delle sale. Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha dichiarato: «È come se si fosse aperto un secondo, nuovo museo dentro la Galleria. L’operazione è di portata gigantesca... Finalmente possiamo mostrare nel modo migliore due settori delle nostre collezioni, quello della pittura della Controriforma e quella della pittura veneta, che sono anche tra i più importanti al mondo. Ma non è finita qui: nel giro di pochi mei tutta l’ala del Cinquecento sarà ri-allestita».