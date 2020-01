Picasso, Van Gogh & co: ecco come sarebbero state le loro pagine Instagram

L'arte al tempo dei social. Se oggi gli artisti usano Facebook, Instagram, Linkedin e simili per promuovere e far conoscere le proprie opere, cosa avrebbero fatto grandi talenti del passato, come Picasso, Van Gogh o Gauguin? Un po' per gioco, un po' sul serio, a questa domanda sta provando a rispondere il celebre Musée d'Orsay, che a Parigi racchiude ed espone le opere più belle degli impressionisti.

Ogni lunedì, la pagina Instagram del Museo ospita un... "intruso": ovvero il post che un celebre artista del tempo avrebbe potuto pubblicare. Il progetto è affidato all'abilità di Jean-Philippe Delhomme, noto illustratore, che collabora con il New Yorker, Vogue e GQ.

Il tono è spiritoso, si cerca di raccontare il clima dell'epoca, tra invidie, inimicizie, scandali e gossip, per rendere più umani gli artisti.

Così, Gauguin fa rabbia a tutti postando i suoi bellissimi scatti dalla Polinesia, popolati da sensuali ragazze locali, proprio come un blogger specializzato in viaggi. Mondrian si dedica a dipingere una cucina IKEA, mentre Picasso conta chi ha più follower tra i suoi rivali, come un vero influencer d'assalto.