Un Picasso a 100 euro!

Avere un Picasso e addirittura esporlo in casa: sembra un sogno, e dei più azzardati, ma potrebbe diventare realtà. Soprattutto perché il costo dell'opera è decisamente abbordabile: appena 100 euro.

Ma come è possibile? Semplice. Si tratta del progetto 1 Picasso per 100 euro, una lotteria benefica organizzata grazie alla collaborazione tra il Musée Picasso di Parigi, Successione Picasso, Amministrazione Picasso e Christie's a favore della ONG internazionale Care, per un progetto destinato a portare acqua potabile in Madagascar.

Fino al 30 marzo 2020 è possibile acquistare on line i biglietti della lotteria (per un massimo di 30 biglietti), del costo di 100 euro, e aggiudicarsi la Natura Morta di Picasso del valore di un milione di euro. L'opera è un olio su tela (22,9 cm x 45,7 cm), firmato e datato nell'angolo in alto a sinistra, già esposto al Museo d'Arte Moderna di San Francisco e poi proprietà di una collezione privata, fornito di certificati di autenticità.

Già un'altra volta un prezioso Picasso era stato palio della medesima lotteria. Nel 2013, a vincere il dipinto era stato Jeffrey Gonano, un 25enne di Wexford, Pennsylvania, che ora possiede un Picasso del valore di oltre un milione di dollari.

