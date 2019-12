Klimt: forse ritrovato un suo bellissimo quadro scomparso

Uno dei suoi dipinti, il celebre "Bacio" è tra le opere d'arte più amate della storia. Adesso, ad attirare l'attenzione è un altro dipinto del grande artista viennese Gustav Klimt: "Ritratto di signora".

Il quadro era scomparso nel febbraio del 1997 dalla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza. Adesso, a quasi 23 anni di distanza, il dipinto è stato ritrovato in modo del tutto casuale: ripulendo una parete esterna della galleria da un'edera troppo invadente, è stata svelata un'intercapedine nel muro, chiusa da uno sportello. E dentro, il "Ritratto di signora", avvolto in un sacco!

A una prima analisi, il dipinto sembra autentico: timbri sul retro e ceralacca sono originali. Si pensa dunque che i ladri abbiano nascosto l'opera nell'intercapedine, per recuperarla in un secondo tempo, quando il clamore causato dal furto fosse diminuito. L'indagine sul furto era stata riaperta pochi anni fa, un vero "cold case": analisi accurate del DNA avevano portato la polizia sulla pista di misteriose sette esoteriche.

A far sensazione oggi è anche il fatto che il dipinto tanto cercato non si fosse in fondo mai spostato dalla galleria che lo ospitava. Adesso sono in corso approfondite analisi scientifiche per stabilire se il "Ritratto di signora" ritrovato sia davvero quello autentico. Se così fosse, sarebbe davvero una bella notizia.

