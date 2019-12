Banksy. Un senzatetto diventa Babbo Natale e la sua panchina una slitta, nel nuovo murales

E' comparsa a Birmingham (Inghilterra) una nuova opera del famoso e irriverente street artist Banksy.

Un murales che arriva dritto al cuore, nel quale l'artista ha trasformato la panchina di un senzatetto in una slitta e l'uomo in Babbo Natale.

Il clochard, di nome Ryan, è diventato il protagonista di un'opera dal fortissimo impatti visivo, che interagisce con il mondo che la circonda, dialoga e lancia un messaggio ben preciso: dare voce a chi voce non ce l'ha.

L'artista ha pubblicato su Instagram un video, che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, nel quale si vede Ryan bere una bibita prima di sdraiarsi su una panchina. Sul muro accanto al suo giaciglio di fortuna, sono state dipinte due renne, che trascinano la panchina in alto, come se fosse una vera e propria slitta di Babbo Natale. Nel cielo, dove tutto è più dolce.

"Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno dato una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino, senza che lui non chiedesse mai nulla", questo si legge nella didascalia del video.

Questa è un'opera dedicata a tutte le persone che non hanno un tetto sopra la testa, che non passeranno il Natale al calduccio accanto ai loro affetti più cari. Il problema dei senzatetto è un problema serio, sono moltissime le persone che dormono al freddo, rischiando la vita. E Banksy vuole che tutti riflettano su questo.

